Артур Бетербиев: во сколько и где смотреть бой с Дмитрием Биволом

Бетербиев проведет поединок за титул абсолютного чемпиона мира против Бивола 13 октября

Непобежденный боксер-профессионал Артур Бетербиев проведет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории против россиянина Дмитрия Бивола в ночь с 12 на 13 октября. Боксерский вечер пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Главный бой ожидается около 01.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. В России трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет Первый канал и сайт 1tv.ru. Начало эфира — в 00.30 мск. Вечер бокса в полном объеме будет доступен на онлайн-платформах DAZN и ESPN+.

Планировалось, что поединок между Бетербиевым и Биволом пройдет 1 июня, но бой был перенесен из-за травмы Артура.