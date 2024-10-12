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Артур Бетербиев: во сколько и где смотреть бой с Дмитрием Биволом

Бетербиев проведет поединок за титул абсолютного чемпиона мира против Бивола 13 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артур Бетербиев.
Фото Global Look Press
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Непобежденный боксер-профессионал Артур Бетербиев проведет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории против россиянина Дмитрия Бивола в ночь с 12 на 13 октября. Боксерский вечер пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Главный бой ожидается около 01.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. В России трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет Первый канал и сайт 1tv.ru. Начало эфира — в 00.30 мск. Вечер бокса в полном объеме будет доступен на онлайн-платформах DAZN и ESPN+.

Планировалось, что поединок между Бетербиевым и Биволом пройдет 1 июня, но бой был перенесен из-за травмы Артура.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев против Дмитрия Бивола: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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