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Бетербиев — Джейку Полу: «Не увидел твоего отказа или согласия. Что будем делать?»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев во второй раз обратился к боксеру и блогеру Джейку Полу. Ранее Бетербиев написал Джейку Полу, что открыт для любых предложений, блогер в ответ заявил, что за четыре года он стал управлять этим видом спорта, раз спортсмен из топ-5 лучших вне зависимости от весовых категорий бросает ему вызов.

«После четырех лет пора принимать серьезные вызовы, — написал Бетербиев. — Не увидел твоего согласия или отказа. Так что мы будем делать?»

15 ноября Джейк Пол победил 58-летнего Майка Тайсона единогласным решением судей по итогам восьми раундов. Бетербиев в октябре одолел Дмитрия Бивола, став абсолютным чемпионом.

Бокс
Артур Бетербиев
Джейк Пол

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