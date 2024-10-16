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Сегодня, 22:11

Бетербиев: «Пока что не чувствую себя хорошим боксером»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев заявил, что пока не считает себя хорошим боксером.

— Когда я был молодым и юным, у меня не было возможности встречаться с чемпионом мира, чемпионом России по боксу. У нас такого не было. Всегда мечтал со стороны посмотреть, как тренируются именитые ребята. Хорошо, если молодежь встречается со спортсменами. Совет молодым? Нужно тренироваться и работать — все получиться.

— Ты говорил, что не считаешь себя хорошим боксером. А сейчас?

— Честно, пока что не чувствую. Не чувствую себя хорошим боксером.

Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением судей в Эр-Рияде и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,38 кг.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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