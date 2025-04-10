Артур Манн: «Карьера Ковалева — история, достойная легенды. Но для меня важнее моя карьера»

Немецкий боксер Артур Манн обратился к бывшему чемпиону WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе, россиянину Сергею Ковалеву перед поединком с ним на турнире WINLINE IBA.PRO 2.

«Сергей, я уважаю тебя и считаю одним из самых великих боксеров своего времени. Твоя карьера — история, достойная легенды. Но для меня сейчас важнее моя собственная карьера и история. Несмотря на то, что это будет твой прощальный поединок, я иду за тобой. Будь готов! Увидимся на ринге», — приводит пресс-служба турнира слова Манна.

10-раундовый Ковалева и Манна пройдет 18 апреля в Челябинске. Победитель станет обладателем чемпионского пояса IBA Intercontinental в первом тяжелом весе.

42-летний Ковалев за карьеру в профессиональном боксе одержал 35 побед (29 нокаутом), потерпел 5 поражений и завершил один поединок вничью.

У 34-летнего Манна 22 победы (13 нокаутом) и 4 поражения.