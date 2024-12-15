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АСА 182 Одилов — Ибрагимов: главный кард боев и трансляция турнира

Турнир АСА 182 с боем Одилов — Ибрагимов пройдет 15 декабря в Москве
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Вечер смешанных единоборств АСА 182 пройдет в воскресенье, 15 декабря, в Москве в спортивном комплексе «Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой». Начало предварительного карда — в 16.45 по московскому времени, основного — в 19.35 мск.

Главным событием вечера станет финал Гран-при в полутяжелом весе между таджикским бойцом Фаридуном Одиловым и россиянином Адланом Ибрагимовым. Также соперники разыграют вакантный титул чемпиона дивизиона.

В соглавном бою россияне Абдул-Азиз Абдулвахабов и Али Абдулхаликов поборются за путевку в финал Гран-при легкого дивизиона.

Главный кард турнира АСА 182 в воскресенье, 15 декабря

  • Фаридун Одилов (18-2-2) — Адлан Ибрагимов (7-2)

  • Абдул-Азиз Абдулвахабов (20-2) — Али Абдулхаликов (13-2)

  • Анис Екубов (8-1) — Вартан Асатрян (25-10)

  • Азамат Керефов (17-0) — Анатолий Кондратьев (8-4)

  • Олег Борисов (26-6-1) — Гога Шаматава (19-11)

Ранее лига объявила об отмене боя россиянина Юсуфа Раисов и казахстанца Артема Резникова (из-за проблем со здоровьем у Резникова) и поединка россиян Узаира Абдуракова и Устармагомеда Гаджидаудова (из-за проблем со здоровьем у Абдуракова).

Трансляция всех поединков турнира АСА 182 пройдет на официальном сайте лиги и телеканале «Матч! Боец». Главный кард в прямом эфире также покажет федеральный канал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru (с 20.00 мск).

Результаты АСА 182 можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.

Адлан Ибрагимов
Фаридун Одилов
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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