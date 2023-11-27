Асбаров: «Бой с Тищенко был бы интереснее, чем с Папиным, но с Гассиевым — самый громкий»

Чемпион Hardcore Boxing и Hardcore FC Сослан Асбаров рассказал, ведет ли переговоры о следующих поединках и высказался о потенциальных соперниках.

«Были определенные переговоры по поводу следующих поединков — все уже на следующий год. Есть имена, но оставим это в тайне. Узнаете в скором времени, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Асбарова. — Как я оцениваю боксерские навыки Евгения Тищенко? С ним бой бы был посложнее и поинтереснее, чем с Алексеем Папиным. Тищенко — олимпийский чемпион, длиннорукий, высокий неудобный. С ним нужно было бы готовиться намного лучше».

Поединок между Папиным и Асбаровым состоялся 29 октября. Асбаров (5-0) победил единогласным решением судей.

Также боец ответил на вопрос, входит ли боксер Мурат Гассиев в число его потенциальных соперников.

«Да. Я не выбираю имен, не подбираю себе соперников. Но бой против Мурата Гассиева — один из громких в мире бокса. Будем ли принимать условия Мурата по весу? Я могу подраться в крузерах (первый тяжелый вес), в тяжелом весе и в его весе», — сказал Асбаров.

Гассиев последний поединок провел в сентябре против шведа Отто Валлина за титул чемпиона по версии WBA Inter-Continental. Россиянин проиграл раздельным решением судей. На его счету в профессиональном боксе 30 побед (23 нокаутом) и два поражения.