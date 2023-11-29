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Сегодня, 13:40

Асбаров: «Бивол выиграет у Артура и покажет хороший бой, Бетербиев Смита победит нокаутом»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Чемпион Hardcore Boxing и Hardcore FC Сослан Асбаров оценил перспективы Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева в боях с Линдоном Артуром и Каллумом Смитом.

«Бивол выиграет и покажет хороший бой. Не могу оценить его соперника. Знаю только Бивола и уверен в его победе. Бетербиев держит себя в хорошей форме. Я уверен в нем. Этот спортсмен знает, куда он идет. Не важно, сколько ему лет. Смита он победит нокаутом», — цитирует Асбарова Metaratings.ru.

Бой Бивола и Артура за чемпионский пояс WBA в полутяжелом весе запланирован на 23 декабря 2023 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Поединок между Бетербиевым и Смитом пройдет 13 января 2024 года в Квебеке, Канада.

32-летний Бивол — действующий суперчемпион мира по версии WBA, провел 21 бой на профессиональном ринге, победил во всех поединках (11 — нокаутом).

32-летний Артур провел на профессиональном ринге 24 боя — одержал 23 победы (16-нокаутом) и потерпел 1 поражение.

Бетербиев — чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF. На счету 38-летнего россиянина 19 побед в 19 боях на профессиональном ринге (все — нокаутом).

33-летний Смит одержал 29 побед (21 — нокаутом) при 1 поражении.

Источник: Metaratings.ru
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Линдон Артур
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