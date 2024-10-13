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Сегодня, 13:15

Бадаев: «Хотел бы, чтобы Бетербиев завершил карьеру, большего он не приобретет»

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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев прокомментировал победу Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Поединок состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева решением большинства судей.

«Дима показал, что обладает серьезной мощью. Были моменты, когда его удары воздействовали на Бетербиева. Бой сложился не совсем так, как люди предполагали. Это был высококлассный поединок в хорошем темпе.

Возможно, нужен будет реванш. Но я бы хотел, чтобы на этой ноте Артур завершил свою карьеру. Большего он не приобретет. А потерять можно много», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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