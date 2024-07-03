Бадаев: «Тяжело ставить в Гран-при против Багова»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев оценил победу Али Багова над Даудом Шайхаевым.

«Тяжело ставить в Гран-при против Али Багова, потому что он как бульдозер неустанно прет вперед. Его физическое превосходство над Шайхаевым сказалось. Дауд тоже хорошо подрался. С таким Али далеко не каждый пройдет пять раундов. Впечатлил и выглядит круто. Против такого Багова любой будет аутсайдером. Но у нас есть классика со времен ACB: Багов-Абдулвахабов. Лишь один бой отделяет нас от четвертой встречи», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Али Багов победил единогласным решением судей Дауда Шайхаева в главном событии турнира ACA 177.