Бадаев: «Вартанян — явный фаворит в бою с Грозиным»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев оценил шансы Эдуарда Вартаняна в поединке против Александра Грозина.

«Его бой с Александром Грозиным мне очень интересен, хотя я вижу Вартаняна явным фаворитом. Мне интересно понять, насколько я ошибался в оценке Грозина. Недооценил ли я его. Александр — ленивый полулегковес, который был в легком весе. Полусредний вес сохранит энергию бойцам», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Бой между Вартаняном и Грозиным состоится в турнире «Наше Дело 85».