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Сегодня, 10:32

Атлас назвал неоспоримой победу Бетербиева над Биволом в титульном поединке

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Тренер и телевизионный эксперт Тедди Атлас прокомментировал победу Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом в титульном поединке.

«Я считал очки в поединке, и у меня есть однозначный и неоспоримый победитель. По моим подсчетам, Бетербиев победил со счетом 115-113. Это был довольно равный бой, но та же концовка осталась за Бетербиевым. И я однозначно вижу смысл в реванше», — приводит слова Атласа ТАСС.

12 октября в главном бою боксерского вечера Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Источник: ТАСС
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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