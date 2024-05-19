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Сегодня, 18:23

Бадаев считает, что в следующем бою Усик снова победит Фьюри по очкам

Алина Савинова
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Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев оценил боксерский поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я смотрел этот бой, получил огромное удовольствие. Два тяжеловеса: один меньше, другой больше показали очень активный поединок. Я думал, что Фьюри попытается клинчевать, выматывать. Это было бы оправданно с его габаритами. Но, к моему удивлению, он принял чистый бокс и моментами был успешен. Начало осталось за Усиком, он пошел вперед. В третьем раунде Фьюри перехватил инициативу и потряс своего соперника. И вроде бы все было для него хорошо, но он замедлился. Александр пошел вперед и начал давить. С нетерпением жду матч реванш, если он состоится. Но, думаю, Усик снова победит по очкам», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Реванш между боксерами запланирован на 12 октября 2024 года.

Источник: Metaratings.ru.
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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