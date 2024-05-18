Бадаев заявил, что противостояние Минеева и Исмаилова уже не так захватывает

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев прокомментировал предстоящий поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

17 мая стало известно, что бойцы проведут боксерский поединок. Он пройдет 20 июля в Москве на площадке Live Арена вместимостью 11 000 человек. Формат — 8 раундов по 3 минуты.

«Прежнего ажиотажа уже не будет. Но бойцы медийные. Найдутся те, кто посмотрит бой, и их будет немало. Но максимум из поединка по правилам бокса не выжать. Их противостояние где-то себя изжило. Много времени прошло, много сказано и сделано. Это как прочитанная книга. Можешь вернуться назад, прочитать то, что забыл, но ты знаешь, чего ожидать. Это не так интересно и не так захватывает. Бойцы пытаются выжать максимум из своих возможностей. Да, это наскучило, но лучше, чем ничего или чем противостояние с другими спортсменами», — сказал Бадаев MMA.Metaratings.ru.

Минеев и Исмаилов дважды встречались друг с другом. Первый их поединок прошел в октябре 2018 года в турнире Fight Nights Global 90 и завершился вничью раздельным решением судей. Второй бой состоялся в октябре 2021 года в турнире AMC Fight Nights 105 — тогда победу техническим нокаутом одержал Минеев.