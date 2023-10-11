Бах не допускает возможности восстановления IBA как члена олимпийского движения

Президент МОК Томас Бах сообщил, что Международная ассоциация бокса (IBA) не будет восстановлена как член олимпийского движения.

«В олимпийской программе бокса под патронажем IBA не будет — и точка. Мы дали им четыре года, наши условия так и не были выполнены. То, как они ведут себя сейчас, не дает надежды на улучшение ситуации», — цитирует Баха ТАСС со ссылкой на Inside The Games.

Бах считает, что IBA не хватает финансовой прозрачности, а управление организацией становится все хуже.

Ранее Бах рассказал, что позиция МОК по допуску россиян встречает все больше поддержки.

МОК до сих пор не принял решения по поводу того, будут ли допущены спортсмены из России к участию в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.