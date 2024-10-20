Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 06:37

Муртазалиев: «Все могут позавидовать тому, какой Тим воин»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боксер Бахрам Муртазалиев прокомментировал победу над Тимом Цзю, представляющим Австралию. Он защитил титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе.

«Когда я нанес первый удар, почувствовал, как это было тяжело. Все могут позавидовать воле и тому, какой Тим воин. Я хотел бы пожелать ему всего наилучшего, и я надеюсь, что однажды мы сможем работать вместе, он сможет прийти в наш спортзал, и мы сможем обменяться опытом и помочь друг другу расти», — приводит SN слова Цзю.

Теперь у 31-летнего Муртазалиева — 23 победы в 23 боях. На счету 29-летнего Цзю 2 поражения подряд при 24 победах.

Бахрам Муртазалиев и&nbsp;Тим Цзю. Бахрам Муртазалиев победил Тима Цзю. Онлайн-трансляция боя
Бокс
Тим Цзю

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Мирра Андреева сыграет с Касаткиной в финале турнира в Нинбо
«Пари НН» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
Станковича впервые освистали, Абену сделали виновником провала, Кордоба отказался говорить о переходе к красно-белым. Что произошло после матча «Спартак» - «Краснодар»
Пленный рассказал о подорвавшейся на собственном минном поле колонне ВСУ
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Эксперт рассказала шаги для снижения налога на банковские вклады
Сегодня
Вчера
Неделя