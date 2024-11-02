Муртазалиев: «Если объединительные бои невозможны, я рассмотрю любых соперников, включая Мадримова и Богачука»

Обладатель титула IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев оценил возможность боя с победителем пары Исраил Мадримов — Сергей Богачук.

«Вопрос в предложении, и нужно ли мне это на данный момент. У них нет поясов, а мне важны объединительные бои. Если они невозможны, я рассмотрю любых соперников, включая Мадримова и Богачука. Им пока надо отбоксировать. Потом будет понятно, как сложится ситуация в нашем весе», — цитирует MMA.Metaratings.ru Муртазалиева.

Бой Сергея Богачука и Исраила Мадримова пройдет 21 декабря 2024 года.