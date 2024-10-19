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Сегодня, 15:00

Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю: во сколько и где смотреть бой онлайн

Бахрам Муртазалиев и Тим Цзю проведут поединок за титул IBF в первом среднем весе
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тим Цзю.
Фото Getty Images
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Непобежденный россиянин Бахрам Муртазалиев и австралийский боксер, русского происхождения Тим Цзю проведут поединок за титул IBF в первом среднем весе в ночь с на 20 октября. Вечер бокса состоится на арене «Кариб Роял» в Орландо (штат Флорида, США). Начало главного боя ожидается около 6.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию боя. В России в прямом эфире трансляцию поединка Муртазалиев — Цзю бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за боем можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Рекорд 31-летнего Муртазалиева в боксе — 22-0. Весной 2024-го Бахрам взял титул IBF, нокаутировав немца Джека Кулкая.

В активе 29-летнего Цзю рекорд в профессиональной карьере — 24-1. Весной этого года Тим отдал титул WBO Себастьяну Фундоре из США.

Бокс
Тим Цзю

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