Батыргазиев и Гаджимагомедов успешно прошли процедуру взвешивания перед «Ночью чемпионов IBA» в Уфе

Российские боксеры Муслим Гаджимагомедов (4-0, КО 3) и Альберт Батыргазиев (11-0, КО 8) успешно прошли процедуру взвешивания в преддверии титульных поединков на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Уфе.

Вес Батыргазиева перед составил 59,9 кг. Россиянин проведет первую защиту пояса чемпиона IBA против филиппинца Альберта Пагары. Вес Гаджимагомедова составил 99,2 кг перед соглавным событием, где он проведет первую защиту пояса WBA в бриджервейте с немцем Леоном Хартом.

Турнир «Ночь чемпионов IBA» в Уфе пройдет 17 октября на «Уфа-Арене».