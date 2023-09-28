Батыргазиев назвал фаворита в бою Альвареса и Чарло

Олимпийский чемпион-2020 россиянин Альберт Батыргазиев (9-0, КО 6) поделился ожиданиями от поединка Сауля Альварес и Джермелла Чарло.

«Если честно, не люблю прогнозов, но фаворитом в этом противостоянии вижу Канело. За его плечами колоссальный опыт, он умеет бить, умеет изматывать соперника. А Чарло будет надеяться на досрочную победу, на какой-то четкий удар. Хотя считаю, что Канело не даст ему это сделать», — приводит слова Батыргазиева «Спорт День за Днем».

Альварес и Чарло проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США.