Батыргазиев нокаутировал Луцеса на турнире Ural FC 4 в Перми

В четверг, 19 октября, в Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава» прошел международный турнир Ural FC 4. В главном бою вечера олимпийский чемпион-2020 российский боксер Альберт Батыргазиев (10-0, КО 7) в пятом раунде нокаутировал венесуэльца Эндера Луцеса (20-1, КО 16).

Латиноамериканец потерпел свое первое поражение в карьере, а идущий на шестой строчке рейтинга WBA Батыргазиев продолжает оставаться непобежденным.

В со-главном событии шоу Ural FC 4 на профессиональном ринге дебютировал известный российский боец Кирилл Сидельников. Его бой в тяжелом весе с нидерландским кикбоксером марокканского происхождения Нидалем Бикири завершился вничью.

Также свою первую защиту пояса Ural FC провел представитель команды «Ural Kali Fighter» из Соликамска кикбоксер Валерий Бизяев, который единогласным решением судей одолел Бубакера Эл Бакури из Марокко.

Всего же на международном турнире Ural FC 4 было представлено 10 стран — в Перми выступили спортсмены из Ирана, Марокко, Узбекистана, Португалии, Бельгии, Таджикистана, Азербайджана, Венесуэлы, Нидерландов и России.