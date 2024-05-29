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Сегодня, 12:40

Батыргазиев проведет поединок с Кэрролом за временный титул чемпиона WBA

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Российский боксер Альберт Батыргазиев проведет бой с Джоно Кэрроллом из Ирландии за временный титул чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе.

Поединок между спортсменами состоится 12 июня в Серпухове в рамках турнира из серии «Ночь чемпионов IBA».

В своей карьере 25-летний Батыргазиев, являющийся победителем Олимпиады-2020, одержал 10 побед и не потерпел ни одного поражения.

На счету 32-летнего Кэрролла 24 победы и 1 поражение. Два поединка с его участием завершились вничью.

Бокс
Альберт Батыргазиев
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