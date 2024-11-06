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Допинг

Сегодня, 11:44

Батыргазиев стал одним из самых проверяемых РУСАДА боксеров в этом году

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев является одним из самых тестируемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) боксеров в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на документы агентства.

26-летний спортсмен четырежды проходил проверку на допинг с января по сентябрь. Столько же проверок прошли Азалия Аминева, Алина Пушкарь и Вячеслав Рогозин.

В октябре Батыргазиев техническим нокаутом победил филиппинца Альберта Пагару в рамках «Ночи чемпионов IBA» в Уфе. Россиянин защитил титул чемпиона мира по версии IBA в весовой категории до 60 кг.

Источник: ТАСС
Бокс
Альберт Батыргазиев

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