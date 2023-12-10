Батыргазиев: «Стать первым обладателем профессионального пояса IBA — это что-то новое»

Российский боксер Альберт Батыргазиев прокомментировал победу в бою с кубинцем Ласаро Альваресом в главном поединке турнира «Ночь чемпионов IBA».

«Вся дистанция была напряженной. Потеря концентрации хоть на секунду могла быть чреватой. Я старался контролировать происходящее, на каждый раунд выходил как на первый. Соперник так же не сбавлял. Я получил колоссальный опыт. Надеюсь, мы показали красоту бокса. Не было таких моментов, когда кто-то из нас мог расслабиться. Стать первым обладателем профессионального пояса IBA — это что-то новое. Не смогу сказать о своих ощущениях, вот проведу пару защит — тогда расскажу», — приводит слова Батыргазиева «Чемпионат.com».

Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Батыргазиева решением судей (98:92, 97:93, 97:93). Россиянин стал обладателем первого в истории профессионального пояса IBA в весе до 60 кг.

«Ночь чемпионов IBA» прошел в Дубае. На счету Батыргазиева 11 побед в профессиональном боксе и 0 поражений, у Альвареса — 6 побед и одно поражение.