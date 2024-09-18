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Сегодня, 00:19

Baza: Усика задержали в Кракове за превышение скорости

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александр Усик был задержан в Польше за превышение скорости, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на украинские СМИ.

По данным источника, Усик опаздывал в аэропорт Кракова и «летел на люксовой машине, существенно превышая разрешенную скорость». Официально эта информация пока не подтверждена.

Александр Усик. Украинский боксер Александр Усик задержан в аэропорту Кракова — на него надели наручники

17 сентября украинский боксер был арестован в аэропорту польского Кракова. Екатерина Усик, жена спортсмена, заявила, что с Александром все нормально и ничего криминального ее супруг не сделал.

Источник: Baza
Александр Усик

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