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Сегодня, 08:29

Эрик Базинян: «Бетербиев остановит Бивола»

Давид Хачатрян
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Канадский боксер армянского происхождения Эрик Базинян (32-0) уверен, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (23-0) не дрался с таким же тяжело бьющим боксером, как чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0).

«Я проводил спарринги с Бетербиевым. Он очень сильный боксер, и я получил ценный опыт, осознав, каково это — пропускать такие мощные удары. Всегда нужно быть осторожным и держать руки высоко. Важно работать джебом и не допускать ни одной ошибки.

Я думаю, что Бивол будет использовать свой стиль, активно двигаясь и используя работу ног. Однако я отдаю предпочтение Бетербиеву. Я сомневаюсь, что Бивола так сильно били в профессиональном боксе, и считаю, что Артур сможет его остановить.

Бетербиев — умный боец. Люди видят в нем только силу и мощь, но у него также есть интеллект. Он будет использовать джеб и правый прямой в корпус, постепенно сокращая дистанцию. Его удары могут показаться незначительными, но они всегда болезненны», — сказал Базинян FightHype.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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