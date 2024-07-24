Бенавидес станет обязательным претендентом на бой с победителем пары Бивол-Бетербиев

Обладатель временных титулов WBC во втором среднем и в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (29-0) решил остаться в полутяжелом весе, и таким образом он станет обязательным претендентом на бой с победителем объединительного поединка между чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) и чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (23-0).

«Бенавидес освободит временный титул WBC в среднем весе и больше не будет считаться обязательным претендентом на бой с Канело», — добавил инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X со ссылкой на президента WBC Маурисио Сулеймана.

Бенавидес победил бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика (20-2) единогласным решением судей (116-112, 117-111, 119-109). Поединок состоялся в рамках полутяжелого веса 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.