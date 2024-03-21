Бенавидес жестко ответил Альваресу: «Купи себе яйца»

Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (28-0) отреагировал на слова абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (60-2), который сказал, что подерется с Бенавидесом за 150-200 миллионов долларов.

«Канело, если я для тебя не вызов, то почему ты просишь за бой со мной 150-200 миллионов долларов? Надеюсь, когда ты заработаешь свои 150 миллионов, у тебя хватит денег, чтобы купить яйца», — написал Бенавидес в соцсетях.

Альварес подерется с соотечественником Хайме Мунгией (43-0) 4 мая в Лас-Вегасе, США.

Бенавидес в прошлом бою одолел Деметриуса Андраде (32-1) в шестом раунде, когда угол Андраде отказался от продолжения поединка. Поединок состоялся 2 декабря 2023-го в Michelob Ultra Arena в Парадайсе, США.