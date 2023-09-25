Бернард Хопкинс рассказал, какую роковую ошибку может сделать Чарло в бою с Канело

Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Бернард Хопкинс (55-8) посоветовал абсолютному чемпиону мира в первом среднем весе Джермеллу Чарло (35-1) не пытаться драться с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (59-2) смело и агрессивно.

«Если Джермелл будет драться, пытаясь что-то доказать, то это сыграет с ним злую шутку. Но если он покажет шоу и будет драться как подобает, то у него все получится. В боксе есть 12 ступенек, во время боя боксеры открывают разные главы.

Канело — более крупный парень, и он может драться так же, как четыре или пять лет назад. Если Чарло выйдет на бой и будет действовать смело и жестко, то Канело его уложит. Достаточно посмотреть на судьбу его прошлых оппонентов, чтобы понять это», — сказал Хопкинс на Little Giant Boxing.

Альварес и Чарло проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США.