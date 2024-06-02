Тищенко: «У Бетербиева и Бивола равные шансы выиграть бой за звание абсолютного чемпиона мира»

Тищенко заявил, что в бою Бетербиева и Бивола нет фаворита

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя за звание абсолютного чемпиона мира между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Жду интересного боя и того, чтобы он наконец-то состоялся. Желаю обоим им подойти к нему без травм и в наилучшей форме. Фаворит? Никто. Примерно равные шансы. Думаю, что это один из самых долгожданных поединков. Не часто проходят объединительные бои за все титулы, когда выявляется абсолютный чемпион. И уж точно не часто бой проходит между двумя российскими боксерами, сильнейшими на данный момент. Будет очень интересный, напряженный и захватывающий поединок», — сказал Тищенко «СЭ».

2 июня Бивол одержал победу техническим нокаутом в бою с ливийцем Маликом Зинадом. Изначально соперником 33-летнего россиянина должен был быть Артур Бетербиев, но он получил травму.

После завершения поединка Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, сообщил, что бой Бивола и Бетербиева пройдет 12 октября.