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12 октября, 20:51

Усик прокомментировал предстоящий бой россиян Бивола и Бетербиева

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Действующий чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBС, WBO и WBA Александр Усик спрогнозировал победителя в поединке двух россиян Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

Бой состоится в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Думаю, что победит Бивол. У него хорошая работа ног, хорошие движения. Смотрел его бой с Канело Альваресом. Отличный бокс, защита, контрудары и комбинации», — приводит слова Усика портал Vringe.

33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.

Александр Усик
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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