Бетербиев хочет провести бой против Бивола в конце 2024 года

Чемпион мира по боксу Артур Бетербиев планирует провести бой против Дмитрия Бивола в конце 2024 года.

В субботу, 4 мая, стало известно, что 39-летний боксер получил разрыв мениска, из-за чего его бой с Дмитрием Биволом, который планировался на 1 июня, перенесли на неопределенный срок. Сообщалось, что на восстановление от травмы потребуется около 3 месяцев.

«Артур Бетербиев рассчитывает, что этот бой состоится в конце года», — сказали ТАСС в команде бойца.

Ранее появилась информация о том, что Бивол получил нового соперника вместо Бетербиева. По информации ESPN, 33-летний россиянин встретится с представителем Ливии Маликом Зинадом 1 июня на турнире в Эр-Рияде.