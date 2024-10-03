Бетербиев и Бивол получат гарантированный гонорар за бой в размере 10 миллионов долларов

Глава Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу промоутерской компании рассказал, сколько заработают российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол за предстоящий бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Гарантированный гонорар для каждого бойца составит 10 миллионов долларов. Для Бетербиева и Бивола это рекордный доход за поединок.

Бетербиев и Бивол проведут поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе 12 октября. Боксерский вечер пройдет в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).