Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 17:31

Бетербиев может отказаться от реванша с Биволом

Алина Савинова
Артур Бетербиев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Боб Арум, промоутер российского боксера Артура Бетербиева, сообщил, что спортсмен может отказаться от реванша с Дмитрием Биволом.

«Мы можем совсем отказаться от реванша. Сейчас есть предложения по более масштабным поединкам. Но если мы и будем говорить про реванш, то он может пройти не ранее конца 2025 года», — приводит ТАСС слова Арума.

В ночь на 13 октября Бетербиев решением судей победил Бивола в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Вечер бокса прошел в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

22 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что присвоил Бетербиеву звание почетного гражданина Чечни за успехи в боксе и завоевание высокого титула.

Источник: ТАСС
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Станкович с трибуны смотрел на свою команду после провала с «Краснодаром», Махачкала не стала винить судей. Что произошло после матча «Динамо» Мх - «Спартак»
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Генич и другие комментаторы ответили на критику Карпина
Евгений Семененко: биография двукратного чемпиона России
Материалы сюжета Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира
Кадыров присвоил Бетербиеву звание почетного гражданина Чеченской Республики
Бетербиев рассказал, что поставил бы троечку себе за бой с Биволом
Бетербиев ответил на вопрос, считает ли Бивола самым сложным соперником в карьере
Боб Арум назвал потенциальную дату реванша между Бетербиевым и Биволом
Бетербиев — о реванше с Биволом: «А есть какие-то весомые основания?»
Поветкин заявил, что ему было бы интересно увидеть бой Бетербиев — Усик
Сегодня
Вчера
Неделя