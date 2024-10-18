Бетербиев может провести защиту титула IBF перед реваншем с Биволом

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев может провести защиту титула IBF перед реваншем со своим соотечественником Дмитрием Биволом.

«Мы не будем торопиться. Сейчас оценим все возможные варианты. Но защита может произойти раньше», — приводит слова Бетербиева ТАСС.

12 октября Бетербиев одержал победу над Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.