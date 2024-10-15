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Сегодня, 10:11

Бетербиев может сменить весовую категорию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боксер Артур Бетербиев может поменять весовую категорию, сообщил тренер спортсмена Марк Рэмси.

«Артур может сменить весовую категорию, если там будет вариант с титулом», — цитирует Рэмси ТАСС.

12 октября Бетербиев одержал победу над Дмитрием Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Источник: ТАСС
Бокс
Артур Бетербиев

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