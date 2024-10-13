Бетербиев нанес Биволу первое поражение в карьере

Сегодня, 01:54
Российский боксер Артур Бетербиев решением судей победил соотечественника Дмитрия Бивола в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
По итогам 12 раундов в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде судьи отдали победу Артуру — 114-114, 115-113, 116-112.
Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков.
39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа. Однако это его первая победа решением судей.
«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Бивол.