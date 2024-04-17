Артур Бетербиев: «Бивол — хороший боксер»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) отметил, что подойдет к бою с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0) в лучшей форме.

«Он [Бивол] хороший боксер. Я не могу назвать его лучшим соперником в своей карьере до тех пор, пока не подерусь с ним. Посмотрим, как он будет драться. Я еще не в лучшей форме, но во время боя я буду в лучшей форме. Смогу ли я нокаутировать Бивола? Увидим», — сказал Бетербиев The Stomping Ground.

Бетербиев и Бивол подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.