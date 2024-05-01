Бетербиев назвал слабое место Усика и дал совет Фьюри

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) считает, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) плохо держит удары в корпус.

«Ахиллесова пята Усика — корпус? Думаю, так и есть. Должен ли Фьюри выцеливать корпус? Не так, чтобы прям выцеливать. Но иногда нужно и туда пробивать», — сказал Бетербиев Queensberry Promotions.

Тайсон Фьюри (34-0) и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.