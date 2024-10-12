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12 октября, 21:13

Бетербиев отказался от услуг привычного катмена перед поединком с Биволом

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Известный тренер и катмен Расс Анбер рассказал, что не будет находиться в углу российского боксера Артура Бетербиева.

Бой состоится в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я понимаю позицию Артура. Мы друзья, он просто сказал: «Расс, я возьму в команде тех, кто бы со мной в январе». 

Я буду поддерживать Артура в бою с Биволом. Думаю, Артур победит. И сделает это очень красиво. Артур очень хорошо готов и уверен в своих навыках. Бивол победит, только если будет делать все идеально каждую минуту каждого раунда. Если нет — ему будет очень больно», — цитирует Анбера Boxing Scene.

33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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