Бетербиев ответил на вопрос о желаемом гонораре за бой с Биволом

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) в разговоре с журналистами заявил, что не расстроится, если объединительный бой с Дмитрием Биволом (22-0) не состоится, а также ответил на вопрос о желаемом гонораре за возможное противостояние с ним.

— Вы после боя сфотографировались с Бобом Арумом. От него была информация о том, когда состоится бой с Биволом? Когда начнутся переговоры?

— Нет. Я был в дороге. Думаю, несколько дней — и будут новости.

— Если новостей не будет и боя с Биволом не будет, то сильно расстроитесь?

— Нет. Почему? Не расстроюсь. Там же будет кто-то, кто захочет боксировать.

— Но у него не будет пояса.

— Какая разница? Я же последние 4-5 года открыт к этому бою. Я же не говорил, что не хочу этого боя. Всегда был открыт и мы сделали несколько объединительных боев. Это вопрос к нему, но ко мне.

— Перед важными боями кто-то говорит, что готов драться бесплатно, кто-то говорит, что это должен его самый большой гонорар. Опишите желаемый гонорар за бой с Биволом? Какой бы вы хотели, и важен ли он для вас?

— Все вместе, если сказать. Если одним словом сказать все вместе. Я никогда не был сильно завязан к деньгам. Я так понимаю, что деньги — тоже хорошо. Но никогда не было страсти к деньгам, чтобы только денежный вопрос. Мне больше титулы всегда были интересны.

В ночь на 14 января в Канаде Артур Бетербиев нокаутом в седьмом раунде выиграл у Каллума Смита.