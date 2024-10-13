Бетербиев — Биволу: «Спасибо за хороший бой. Мне было интересно»

Российский боксер Артур Бетербиев поблагодарил организаторов за проведение боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Рияд, спасибо за гостеприимство! Атмосфера во время боя, условия для подготовки — все было на высшем уровне. Отдельно хочу поблагодарить Его Превосходительство председателя Главного управления по делам развлечений Турки Аль аш-Шейха. Дмитрий, спасибо за хороший бой. Мне было интересно. Надеюсь, что в скором времени вернусь в Саудовскую Аравию», — написал Бетербиев в своем телеграм-канале.

12 октября в главном бою боксерского вечера Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.