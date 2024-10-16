Бетербиев — о возможном реванше с Биволом: «Пока не очень хочется думать об этом»

Российский боксер Артур Бетербиев прокомментировал победу в боксерском вечере в Эр-Рияде над соотечественником Дмитрием Биволом.

— В чем ваша сила? За счет чего победили?

— Мы хорошенько готовились оба. У кого что лучше получилось, тот и выиграл...

— Ваш тренер говорил, что вы готовы сменить весовую категорию. Это так?

— Есть такие моменты. Но это не точно. Мы открыты к таким предложениям.

— Важно, чтобы в новой весовой категории бой был сразу чемпионский?

— Да, наверное.

— Реванш не рассматриваете?

— Реванш тоже рассматриваю, конечно. Если хотят реванш..

— К чему больше склоняетесь?

— Не знаю. Несколько дней только прошло после боя. Пока не очень хочется думать об этом. Не то время, мне кажется. Но реванш, бои, все будем продолжать.

— Абсолютный чемпион мира уже свыкся с этой мыслью?

— Чуть-чуть тяжелее сумка стала.

В ночь на 13 октября Бетербиев одержал победу над Биволом решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. 33-летний Бивол потерпел первое поражение в профессиональной карьере. До этого он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.