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Сегодня, 09:20

Бетербиев: «С Биволом после боя не разговаривал. Не люблю общаться с бывшими соперниками»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об отношениях с Дмитрием Биволом.

— Вы общались с Биволом после боя?

— Нет. Не люблю говорить с бывшими соперниками, общих тем у нас не бывает.

12 октября Бетербиев одержал победу над Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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