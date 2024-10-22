Бетербиев рассказал, что поставил бы «троечку» себе за бой с Биволом

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал, какую оценку поставил себе после поединка с Дмитрием Биволом.

«Троечка. Могу выступить лучше, подойти к схватке в более оптимальной форме. Не скажу, что в ее преддверии находился в плохих кондициях, но травма колена все равно немного сказалась, ограничивала меня. Из-за этого пришлось скорректировать систему подготовки, внести определенные изменения», — приводит сорва Бетербиева RT.

Бетербиев 13 октября в Эр-Рияде победил судейским решением Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.