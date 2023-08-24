Бетербиев рассказал, как восстанавливается после тяжелой тренировки

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) отметил, что после каждой тренировки отдыхает около полутора часов.

«Профессиональные спортсмены тренируются по две тренировки в день. А кто-то и по три. Как же справиться с усталость? Честно говоря, у меня нет какого-то секретного способа. После каждой тренировки я прихожу домой, ложусь и отдыхаю около полутора часов. Только потом начинаю заниматься различными делами. Все. Единственное, что вам поможет восстановиться после сильных физических нагрузок — это отдых и правильное сбалансированное питание», — написал Бетербиев в соцсетях.

Бетербиев и обязательный претендент на титул WBC в полутяжелом весе Каллум Смит (29-1) подерутся 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.