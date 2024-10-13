Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира после победы над Биволом: видео

Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над соотечественником Дмитрием Биволом и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Главный поединок вечера бокса в спортивном комплексе «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Артуру — 114-114, 115-113, 116-112.

«Первый канал» в соцсетях опубликовал момент объявления судейских записок после боя.

«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Бивол.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остается непобежденным — 21 победа.