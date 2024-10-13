Бетербиев впервые в карьере победил решением судей

Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над соотечественником Дмитрием Биволом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Он стал первым российским абсолютным чемпионом с четырьмя престижными поясами.

По итогам 12 раундов в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде судьи отдали победу Артуру — 114-114, 115-113, 116-112. Это его первая победа в карьере решением судей. 39-летний теперь имеет рекорд — 21-0.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он одержал 23 победы подряд.

«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Бивол.