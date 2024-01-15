Бетербиев: «Я уважаю Бивола, но он не великий боксер»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) подтвердил, что хочет провести объединительный поединок с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0).

«Я думаю, что наш бой произойдет. У нас нет выбора, мы должны это сделать. Я уважаю его, но он не великий боксер. У него один пояс. Я тоже не великий. Но мы узнаем, кто является великим бойцом в этом дивизионе», — приводит слова Бетербиев журналист Майкл Бенсон в соцсети X.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.