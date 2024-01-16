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Сегодня, 08:40

Бетербиев: «Я открыт для боя с Биволом. Посмотрим, насколько открыт он»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Артур Бетербиев (справа).
Фото Global Look Press
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Российский чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном поединке против чемпиона WBA Super Дмитрия Бивола.

— Я только за этот бой, — сказал Бетербиев «СЭ». — Если сейчас начнутся переговоры по нему, я только приветствую этот бой, потому что это спорт, у нас есть друг к другу какие-то вопросы. У него один пояс, у меня три пояса — нам надо объединить, и все. Какие проблемы? Я никогда не был против объединительных боев, два раза боксировал в объединительных поединках, всегда был открыт для этого. Посмотрим, насколько он открыт.

— Есть ли сейчас контакты с саудовскими организаторами?

— Какие-то разговоры уже начались, да. Но конкретности пока еще нет, как сказал мой промоутер Боб Арум. Тем более сейчас еще и Рамадан скоро подходит. Посмотрим, но я очень надеюсь, что в этом году бой состоится.

14 января в Квебеке состоялся боксерский вечер, в главном поединке которого Артур Бетербиев нокаутировал Каллума Смита в седьмом раунде. В бою со Смитом Бетербиев во второй раз защитил три пояса в полутяжелом весе — по версиям WBC, WBO и IBF.

Артур Бетербиев (в&nbsp;центре) после победы над Каллумом Смитом. «Бивол врет, получается. Зачем людей баламутит?» Артур Бетербиев — интервью после нового нокаута

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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