Бетербиев — о возможном бое с Усиком: «Все говорят, что я ему завидую. А у меня с ним никаких контр»

Абсолютный чемпион мира Артур Бетербиев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном бое с Александром Усиком.

— Какое логичное продолжение вашей карьеры?

— Самому интересно. Еще даже не думал об этом.

— Вам был бы интересен бой с Усиком?

— Честно, эту тему вообще не люблю. Все говорят, что я ему завидую, туда-сюда. Он молодец, свою работу хорошо сделал. У меня с ним никаких контр нет. А если сейчас скажу, что хочу побоксировать — будут говорить, что я маленький, лезу на такого крутого боксера.

— Но это интересный бой.

— В супертяжелый вес я не перейду. Люблю быть легким.

12 октября Бетербиев одержал победу над Дмитрием Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.